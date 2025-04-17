Культура

Снятый в Гдовском районе фильм покажут на международном фестивале в Петербурге

Кинофестивать «Белые ночи» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 по 26 апреля, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие будет проходить в кинолофте «Москва».

В конкурсной программе будет показан фильм, который снимали в Псковской области - «Блиндаж» 18+. Фильм о Второй мировой войне в жанре фантастика снимали в Гдовском районе.

Премьера фильма в России состоялась 25 апреля 2024 года.

«Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает с войной. Они принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни», - рассказали о фильме организаторы.

Режиссер: Марк Горобец. В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков.