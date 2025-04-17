«Занимательная археология»: Изборск, или Причем тут Трувор? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию познавательного проекта радио «ПЛН FM» (102.6 FM) «Занимательная археология», очередной выпуск вышел 23 апреля.
Почти все знают про Труворово городище в Старом Изборске. Каждый экскурсовод пересказывает легенду о призвании варягов и Труворе. Имеет ли отношение Трувор к Изборску? Что представлял собой Изборск во времена варягов? Правда ли, что он стоял на пути «из варяг в греки»? Об этом сегодня рассказал ведущий программы - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.
«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.