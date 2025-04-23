Начинается видеотрансляция «Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»

Начинается видеотрансляция авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 апреля.
Заголовки выпуска:
Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.
От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».
Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.
«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».