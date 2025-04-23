Культура

Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате

10 мая заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит для псковичей «Песни весны, песни Победы», мелодии под гитару, и другие знакомые и близкие сердцу песни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Площадкой проведения концерта станет белокаменная Приказная палата – единственная сохранившаяся в Пскове административная постройка XVII века.

Голос Натальи Александровой и композиции в ее исполнении позволят псковичам и гостям города проникнуться чувствами, которые испытал народ Советского Союза, когда долгая война все-таки окончилась.

