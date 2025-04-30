Культура

Портрет внука Евпраксии Вульф получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

В последний день своего нынешнего визита в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» потомки дворянского рода Вульфов и Вревских передали в фонды музея несколько семейных реликвий.

Смотрите также Потомки воспетой Пушкиным Евпраксии Вульф гостят в «Михайловском»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, Александр и Наталья Вревские вчера, 6 мая, во время своей встречи с директором «Михайловского» Георгием Василевичем, подарили Пушкинскому заповеднику карандашный портрет Михаила Вревского — внука известной по стихам Пушкина Евпраксии Вревской, урождённой Вульф.

«Читающему миру Евпраксия Николаевна известна по многим и многим стихам Пушкина и по его роману «Евгений Онегин», в V главе которого поэт называет её ни больше ни меньше — «Кристалл души моей», — напомнили в музее, — а её внук, Михаил Вревский — видный русский и советский физикохимик, профессор, член-корреспондент АН СССР, чьи открытия стали существенным вкладом в развитие химической термодинамики и теории растворов».



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, музей получил в дар три фундаментальных издания по химии — учебные пособия, по которым будущий учёный занимался, будучи студентом Императорского Санкт-Петербургского университета. Две из книг — с подписью, отметили в Пушкинском заповеднике.

В музее напомнили, что в только нынешнем году в фонды «Михайловского» поступило несколько весьма и весьма ценных мемориальных вещей от семьи Вревских, среди которых такой раритет, как часы приятеля Пушкина Алексея Вульфа, бюро пушкинского времени, рояль, принадлежавший Евпраксии и Борису Вревским.

Смотрите также Часы Алексея Вульфа поступили в фонды Пушкинского заповедника

«Предметы от семьи Вревских поступали в Пушкинский заповедник в разное время. Многие из них вошли в постоянные экспозиции в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское»», — напомнила главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова. Она рассказала, что в 1964 году Борис Вревский, правнук Евпраксии Вульф, передал в музей вещи, находившиеся ранее в имении Голубово. Это наградной, от самой императрицы Елизаветы, кубок первого владельца Тригорского Максима Вындомского, серебряная ложка и столик для рукоделия Евпраксии Вульф, три подсвечника. Позднее, в 1997 году, из семьи Вревских в музей поступили и каминные часы из Тригорского. Этот перечень можно продолжить, вспомнив и сосем недавний, 2023 года, подарок Пушкинскому заповеднику от Вревских.