Культура

Часы Алексея Вульфа поступили в фонды Пушкинского заповедника

Фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» пополнились ценной меморией — карманными часами, принадлежащими тригорскому соседу и приятелю ссыльного поэта Алексею Вульфу.

Часы, принадлежавшие Алексею Вульфу. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музейной службе информации со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову, карманные часы в футляре поступили в музей от Александра Вревского, представителя дворянского рода Вульфов и Вревских. Он же и сообщил хранителям о том, что хозяином изящной вещицы был сын Прасковьи Осиповой — хозяйки Тригорского, в том числе и в годы михайловской ссылки поэта. Как хорошо известно, Вульф с Пушкиным были дружны. «Александр Сергеевич, — напомнили в музее, — считался с мнением «дерптского студента» («…его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял»), избрал его слушателем своего «Бориса Годунова» в 1825 году («…Ко мне забредшего соседа, / Поймав нежданно за полу, / Душу трагедией в углу…»), обсуждал с ним планы побега из михайловской ссылки. Вульфу адресован ряд стихов Пушкина. Более того, по мнению самого Алексея и многих современников поэта, а также исследователей творчества Пушкина, именно с Вульфа во многом был списан портрет Владимира Ленского в «Евгении Онегине». Широко известны и дневники Вульфа, где можно найти немало записей о Пушкине».

Силуэтный портрет Алексея Вульфа работы Александра Стройло (1999). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Часы, поступившие в фонды музея, имеют металлический циферблат, в центре украшенный цветочным орнаментом в технике гильоширования. Под задней крышкой гравированные надписи: “D-d Moutier / A Paris“», — рассказала Дарья Плотникова.

Сейчас, сообщает музейная служба информации со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, специалисты обсуждают вопрос о том, как будет экспонироваться мемория: войдёт ли она в постоянную экспозицию дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском, будет ли использоваться для показа на тематических выставках или, например, ляжет в основу «выставки одного предмета».