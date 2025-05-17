Культура

Сотрудник псковского музея: Монета в раннее средневековье не выполняла привычную нам функцию денег

Научные сотрудники Псковского музея-заповедники представили журналистам новую выставку «Денга Псковская» сегодня, 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция открылась в Поганкиных палатах. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева, кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Яковлев, научный сотрудник отдела нумизматики Государственного Исторического музея Евгений Ушанков, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов и другие ученые.

«Нумизматическая коллекция насчитывает около 61 тысячи единиц хранения. Неслучайно название нашей выставки "Десять столетий звонкой монеты". Это потому что её экспонаты датировались с 8 века нашей эры по конец 17 – начало 18 века», - отметила Эльвира Королева.

Максим Колпаков провел экскурсию по выставочным залам Поганкиных палат и рассказал об истории псковской монеты. Учебный отметил, что все экспонаты нашлись археологами именно в Пскове. Сотрудники создали карту-схему для наглядного изображения путей, по которым монеты разных народов попадали в Псковский край.

«В первом зале размещена грандиозная коллекция монет восточно-арабской чеканки. Принцип размещения монет - по династиям и местам чеканки. Некоторые из них призваны донести одну простую идею: монета в раннее средневековье не выполняла привычную нам функцию денег. Это был именно способ сохранения своего богатства. <…> К нему относились очень просто: переплавляли на украшения, произведения искусства», - подчеркнул Максим Колпаков.

Выставочный проект «Денга Псковская» приурочен к началу работы XXIII Всероссийской нумизматической конференции, стартовавшей сегодня, 19 мая.