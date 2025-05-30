Культура

Соревнования и концерты ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» стартует 28 июня в 12:00 в Псковском кремле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, гостей ждет огромное количество мастер-классов и развлечений, ремесленные мастерские, соревнования для самых храбрых и ловких, концерты с аутентичными средневековыми инструментами.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Все, кто "с конца копья вскормлены", сойдутся на турнире, дабы выяснить, кто заслуживает звания сильнейшего. Северная часть Крома на день станет порталом в другой мир, где еще лязгают мечи, свистят стрелы, задувают меха, звенят монеты, поют домры и флейты», - рассказали в музее.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.