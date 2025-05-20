Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 28 июня

28 июня в Псковском кремле состоится главное музейное событие 2025 года – прогремит фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Традиционно праздник будет проходить в северной части Крома. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего средневековья, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Для гостей фестиваля готовится большое количество мастер-классов и развлечений. Будут работать ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно будет увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать музыку той эпохи.

«"Изюминка" фестиваля состоит в том, что он проходит в уникальном историческом месте, которое позволяет в полной мере проникнуться атмосферой средневекового города. Уверена, что проведение фестиваля именно в Кроме – это очень правильное, значимое и органичное мероприятие, которое полностью отвечает духу Псковской земли», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На фестивале будет представлена обширная детская программа. Юные гости праздника смогут получить новые знания и умения на мастер-классах, принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Ключевым же событием фестиваля станет серия зрелищных поединков воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.