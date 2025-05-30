Культура

Названы действующие лица фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Псковский музей-заповедник предлагает познакомиться с главными действующими лицами фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» – клубами-участниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Клуб «Орден» (Псков)

В прошлом году клуб присоединился к организаторам и официальным партнерам события. Клуб «Орден» основан в 2006 году. И уже в апреле 2007 года он выехал на первый фестиваль в Великий Новгород. Эта дата считается днем рождения клуба. Руководителем клуба является Игорь Бухаров. Клуб занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Основное направление – реконструкция русской дружинной культуры XIII–XIV вв., Золотая Орда и Западная Европа XIII века. «Орден» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья.

Клуб «Рать» (Великий Новгород)

Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры «Рать», основанный в 1996 году Юрием Гончаровым, занимается реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков. Клуб является организатором фестиваля исторической реконструкции «Собор ратных дружин в Великом Новгороде» и постоянным участником российских и зарубежных фестивалей. Руководителем клуба является Семен Егерев.

Клуб «XIII век» (Санкт-Петербург)

Клуб исторической реконструкции «XIII век» занимается воссозданием повседневной и военной жизни населения государств Европы от Испании до Руси в XIII веке. Деятельность клуба крайне разнообразна: реконструкция битв и сражений XII-XIII веков; полевые маневры с ориентированием на местности, штурмом или защитой укреплений; турниры и состязания различных форматов; походы и фестивали в формате Living History с максимальным погружением в эпоху и атмосферу XIII века; научная и просветительская деятельность; реконструкция Средневековых ремесел и искусства.

Увидеть отважных воинов из этих клубов гости фестиваля «Довмонт Псковский» смогут в северной части Псковского кремля 28 июня.

Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества