Культура

Выставка «Вослед Пушкину» откроется в «Михайловском»

Выставка иллюстрации художников XIX-XX веков из фондов Всероссийского музея Александра Пушкина откроется в в фойе малого зала Научно-культурного центра Пушкинского заповедника сегодня, 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Василий Шухаев. Портрет Бориса Годунова из иллюстраций к драме, изданной в 1925 году в Париже. Из фондов ВМП

Выставка будет работать с 10:00 до 17:00 по адресу: рабочий поселок Пушкинские Горы, бульвар имени С.С.Гейченко, дом 1.

Напомним, ранее в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» прибыли экспонаты для выставки.