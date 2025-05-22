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Культура

Экспонаты для праздничной выставки «Вослед Пушкину» прибыли в «Михайловское»

28.05.2025 12:35|ПсковКомментариев: 0

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» прибыли экспонаты для выставки, которую музей представит своим гостям в рамках LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры). Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», речь идёт о выставке «Вослед Пушкину» из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Василий Шухаев. Портрет Бориса Годунова из иллюстраций к драме, изданной в 1925 году в Париже. Из фондов ВМП

В экспозиции будут представлены иллюстрации художников XIX—XX веков к наиболее значимым произведениям Пушкина михайловского периода. Музей предлагает посетителям выставки очень разные, от реализма до модерна, художественные прочтения романа «Евгений Онегин» (Валентин Серов, Николай Кузьмин, Константин Коровин, Циуха Йоже), трагедии «Борис Годунов» (Константин Чеботарёв, Василий Шухаев, Владимир Фаворский и поэмы «Граф Нулин» (Константин Сомов, Владимир Свитальский, Александр Самохвалов, Ольга Биантовская).

Помимо этого, зрители увидят ряд видов мемориального Михайловского и окрестностей музея-усадьбы, а также несколько портретов поэта. Образцы живописи и графики, отобранные для показа в Пушкинском заповеднике, коллеги из ВМП небезосновательно называют гордостью своего собрания. «В представленных на выставке работах прослеживается история отечественного искусства на протяжении почти ста лет. Каждый экспонат демонстрирует глубоко индивидуальное прочтение пушкинских строк: реалистическое или гротескное, создающее монументально-обобщенный образ или наполненное множеством деталей, но всегда иллюстрирующее живой, непрекращающийся диалог с текстом поэта», — резюмируют создатели выставки.

«Вослед Пушкину» будет развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Её открытие намечено на 5 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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