Культура

Научиться средневековым танцам смогут псковичи на фестивале «Довмонт Псковский»

Исторические танцы Средневековья и эпохи Возрождения представят на фестивале реконструкции «Довмонт Псковский», который стартует 28 июня в 12:00 в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

За такой досуг в этом году отвечают две студии исторического танца: «Гельвеция» и «В удовольствие».

В показательные программы коллектива входят как постановочные концертные номера, так и танцы в формате мастер-классов, где зрители могут танцевать вместе с артистами.

Гости фестиваля опробуют себя в танцах XIV-XVII веков, которые были популярны в Италии, Франции, Англии и Испании. Участники студии научат псковичей и гостей мероприятия танцевать конский и башмачный бранль, турдион, разновидности македонского кругового и спирального танца, а также многие другие.

Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.