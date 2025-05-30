Культура

«Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июня.

С 13 по 15 июня в Изборске пройдет традиционный фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг». Кто примет в нем участие? Чем будут удивлять публику? Какие активности предусмотрены для гостей разных возрастов? Об этом и многом другом рассказала гость студии - директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Также она поделилась ближайшими планами заповедника.

Ведущий — Артем Татаренко.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».