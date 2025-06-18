Археологический театр организуют в поселении эпохи викингов в Новосокольническом районе

Археологический театр организуют в рамках проекта «Создатели истории» на фестивале «Историческая лаборатория», который пройдет с 26 по 27 июля в деревне Горожане Новосокольнического района. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.
По словам Александра Михайлова, идея возникла три года назад, когда участники экспедиции обсудили необходимость показать людям результаты археологических исследований.
«Вопрос стоял следующим образом: что показывать, когда показывать нечего? Ведь памятник находится под землей. Тогда появилась идея создать художественно-информационные объекты, способные привлекать внимание, вызывать эмоции и нести смысловую нагрузку», — пояснил Александр Михайлов.
Реализация проекта началась после победы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Проект получил название «Создатели истории. Увлекательное путешествие в мир Древней Руси». Формат «археологического театра» позаимствовали у израильских коллег, использовавших подобный метод в Иерусалиме.
«Это целая серия каких-то мероприятий, каких-то этапов. Во-первых, в основе, конечно, лежит экспедиция, то есть вся реализация проекта проходит во время работы экспедиции. В прошлом году мы впервые попробовали этот формат. Он оказался вполне осуществимым и интересным. Мы организовали археологический театр: приглашали организованные группы туристов и показывали им один день из жизни археологической экспедиции. Это помогало людям погрузиться в нашу работу, увидеть, как мы проводим раскопки, как устроены полевые лагеря и лаборатории, и что мы находим. Мы хотели развеять стереотип о том, что археологи прячут находки по карманам», - рассказал гость студии.
Важнейшим событием проекта «Создатели истории. Увлекательное путешествие в мир Древней Руси» станет фестиваль «Историческая лаборатория», который пройдет 26-27 июля, в последние выходные месяца, в деревне Горожане Новосокольнического района.
«Наша задача — за два дня оживить площадку поселения. Будут работать мастера ремёсел, проводящие занятия по традиционным технологиям, активно привлечены реконструкторы клуба "Чертог Раcа", создающие особую атмосферу эпохи викингов. Детям предложат разнообразные развлечения на специальной детской площадке, ведь мы ориентируемся на семейную аудиторию», - заметил гость студии.
Но главное внимание сосредоточится на образовательной и познавательной части фестиваля. Рядом с территорией раскопок расположатся камеральные лаборатории, где посетители смогут познакомиться с методами работы археологов и услышать рассказы о новейших исследованиях и находках. Здесь гостям покажут весь цикл работы археолога.
Археолог также подчеркнул, что акцент сделан на ежедневную рутину обычных людей, ремесленные занятия и бытовые аспекты жизни.
«В отличие от традиционных фестивалей, мы предпочитаем мероприятия, посвящённые исторической реконструкции. Недавно я посетил фестиваль в Изборске, и мы сознательно отказались от идеи воссоздания боевых сцен. Наша программа не предполагает активного участия в сражениях, но мы хотим создать атмосферу, максимально приближенную к исторической эпохе. Мы сосредоточимся на повседневной жизни и ремеслах. Поскольку в центре фестиваля будет торговая зона, мы также предусмотрели ярмарочные ряды. Это будет наш первый опыт проведения такого мероприятия», - заключил руководитель.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.
Летняя полевая археологическая школа на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе продлится с 15 июля по 15 августа.