Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга»

Народные забавы для фестиваля исторической реконструкции «Хельга» подготовит региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация силового экстрима Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.
Фото: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»
Федерация представит площадку «Богатырские забавы-2025» со следующими активностями:
«Приглашаем всех желающих принять участие! Сильнейшие будут награждены!» - отметили организаторы.
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.
Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.
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