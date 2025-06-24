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Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга»

25.06.2025 10:22|ПсковКомментариев: 0

Народные забавы для фестиваля исторической реконструкции «Хельга» подготовит региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация силового экстрима Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фото: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Федерация представит площадку «Богатырские забавы-2025» со следующими активностями:

  • «перст богатырский» (переброс бревна);
  • удержание палицы;
  • метание колоды. 

«Приглашаем всех желающих принять участие! Сильнейшие будут награждены!» - отметили организаторы.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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