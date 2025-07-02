Сцена / Фестивали

Фестиваль «Хельга» и штурм крепости. ФОТОРЕПОРТАЖ

В деревне Выбуты Псковского района прошел первый день фестиваля исторической реконструкции «Хельга».

Немало псковичей и гостей региона приехали, чтобы окунуться в раннее средневековье вместе с клубами исторической реконструкции с разных уголков России. Все желающие могли поучаствовать в метании сулиц, перекидывании бревна, а юным посетителям предоставили возможность уложить плотный строй викингов на лопатки. Историческое мероприятие сопровождалось приятной музыкой ансамбля гусляров «Лель» и музыкального коллектива Lira Maris. Для тех, кто хотел увезти с собой что-то на память действовали торговые ряды. Квинтэссенцией исторического действа стал настоящий штурм деревянной крепости римлян варварами.

Подробнее в фоторепортаже Андрея Николаева.