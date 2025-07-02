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Штурм крепости состоялся на фестивале «Хельга»

Инсценировку с захватом крепости римлян разыграли на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По задумке авторов, римляне окопались в деревянной крепости. Задача варваров была захватить ее. Перед штурмом состоялось два сражения, в которых римляне потерпели поражение и были вынуждены отступить.

Затем ярл варваров дал команду к штурму. С помощью тарана варвары выломали ворота и захватили крепость.

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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