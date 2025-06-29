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Культура

Как псковские варвары римлян гоняли

06.07.2025 11:26|ПсковКомментариев: 2

Первый день фестиваля исторической реконструкции «Хельга» отличился беспрецедентным по своей уникальности событием. Впервые за многолетнюю историю мероприятия в деревне Выбуты Псковского района оказались «настоящие римляне». Как прошел первый день фестиваля и как дети викингов одолели, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Солнечным субботним утром собрались скобари да гости земли Псковской на родине равноапостольной княгини Ольги в деревне, что зовется Выбуты. Собрались не просто так, а на зрелище масштабное. 15-й фестиваль исторической реконструкции «Хельга» в очередной раз распахнул свои ворота для любителей окунуться в ранее Средневековье.

В этом году здесь большое количество реконструкторских клубов: от Санкт-Петербурга до Воркуты. Главным условием было соответствие реконструируемой эпохе, то есть IX – XI векам, называемым также «эпохой викингов».

 

Также на протяжении всего дня фестиваля действовали торговые ряды, где все желающие могли порадовать себя сувенирной продукцией. Юные участники могли сразиться на мягких мечах под присмотром опытных инструкторов.

В деревянной крепости обустроились сами реконструкторы. На два дня они воссоздали атмосферу раннесредневекового лагеря: готовили еду на костре, жили в палатках, которые самостоятельно возвели.

 

Действия разворачивались на основном ристалище: воины строем вышли из деревянной крепости и выстроились в две шеренги. По команде организатора фестиваля Василия Мизгирева они сошлись в поединке. В ход шло всё вооружение, имевшееся у воинов: луки, сулицы, копья, мечи и топоры со щитами. Всего таким образом ратники сразились три раза.

 

Далее Василий Мизгирев пригласил выйти на ристалище всех желающих детей. После небольшого инструктажа, выстроившись в шеренгу, юные реконструкторы с воинственными криками атаковали плотный строй викингов. Одолеть их удалось не сразу. Только после второй волны воины не выдержали натиска и оказались повержены. Ликованию детишек не было предела.

 

Традиционно среди воинов выбрали чемпиона круга Одина (верховный бог в германо-скандинавской мифологии – прим. ред): каждый воин выбирает себе соперника, и они сражаются до тех пор, пока не останется всего один. Аналогичным образом прошел и круг Локи (германо-скандинавский бог хитрости и обмана – прим. ред.), но его особенность в том, что полагаться следует не на воинское мастерство, а на хитрость и коварство.

Программа продолжилась выступлением ансамбля гусляров «Лель». Желающие могли проверить свои силы в метании колоды и «богатырском персте» (переброс бревна – прим. ред.). Также действовали лучный и суличный тиры.

Ранее историк Анатолий Александров сделал открытие – на территории Псковской области в начале IV века базировался римский легион. Наряду с римскими монетами в Пскове найдены вещи, подтверждающие римско-германское влияние. Среди них: два браслета I – II веков, (под Псковом, на реке Великой); два гребня рубежа I – II веков (Псковский кром); бритвы III – V веков (городище у деревни Жабино, а также на средней Плюссе); обломок боевого испанского кинжала с бронзовой рукояткой – близ Луги, на границе Псковской области; лепная керамика III – IV веков; фрагмент свинцовой накладки с тремя выпуклыми лицевыми масками, наконечник пояса с «кнопкой» на конце, прорезная подвеска и другие вещи. Также римские монеты эпохи правления императора Валента (IV век н.э.) обнаружены «черными копателями» на дне реки Ловать в Великих Луках.

Исходя из этой информации, в 2025 году приняли решение инсценировать взятие римской крепости ордой варваров. После подготовки началось представление. Небольшой дождь не стал помехой для великих воинов. Римский гарнизон был атакован возле деревянного оплота. Им удалось отразить одну атаку варваров, но после второй пришлось отступить в крепость. С помощью тарана и военной хитрости варвары выломали ворота и вступили в схватку с оборонявшимися римлянами. Героическая оборона успехом не увенчалась, и варвары захватили форпост.

 

Не стоит забывать и про Детский легион. Как и на основном ристалище, дети выстроились в шеренгу и начали ожесточенную схватку с только что окопавшимися варварами. Под натиском юной силы они пали, и крепость была освобождена.

Отрадно видеть, что подобные мероприятия привлекают с каждым годом всё больше интересующихся. Несмотря на дороговизну такого хобби как реконструкция, люди продолжают изучать историю и примеряют на себя образы, канувшие в пучину времени. Отдельной благодарности заслуживают и люди, способные собрать под одну «крышу» разрозненные по стране клубы. Пятнадцатый подряд (не считая ковидных времен) проведенный фестиваль «Хельга» говорит об авторитете и уважении реконструкторского сообщества к главному идейному вдохновителю – Василию Мизгиреву. На таких людях, как он и реконструкторы, держится историческая память и уважение к предкам.

Андрей Николаев

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Генеральный информационный партнер фестиваля «Хельга» — Псковская Лента Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
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