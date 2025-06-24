На фестиваль «Довмонт Псковский» заявлены новые участники-клубы

На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» появятся новые участники-клубы. Масштабное событие пройдет в эту субботу, 28 июня, на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
Клуб существует уже более 25 лет. Он занимается изучением и реконструкцией (воссозданием доспеха и костюма) воинов и горожан, живших на территории Руси и Европы в XIV веке.
Цель клуба – воссоздание быта и военного ремесла Древней Руси, Великого Княжества Литовского и татаро-монгольских завоевателей на рубеже XIV-XV веков.
Напомним, что история праздника началась в 2012 году.