Культура

На фестиваль «Довмонт Псковский» заявлены новые участники-клубы

На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» появятся новые участники-клубы. Масштабное событие пройдет в эту субботу, 28 июня, на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Клуб «ROLFHEIM» (Санкт-Петербург)

Клуб существует уже более 25 лет. Он занимается изучением и реконструкцией (воссозданием доспеха и костюма) воинов и горожан, живших на территории Руси и Европы в XIV веке.

Военно-исторический клуб «ПЛК Смоленский полк» (Смоленск)

Цель клуба – воссоздание быта и военного ремесла Древней Руси, Великого Княжества Литовского и татаро-монгольских завоевателей на рубеже XIV-XV веков.

Напомним, что история праздника началась в 2012 году.



Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».