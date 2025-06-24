Культура

На фестивале «Довмонт Псковский» ограничат мобильный интернет

На фестивале «Довмонт Псковский» ограничат мобильный интернет, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотография: фестиваль «Довмонт Псковский» 2025 / группа «ВКонтакте»

«Наш праздник пройдет в самом сердце древнего Пскова – в Псковском кремле. В связи с этим просим учитывать ограничения мобильной связи и интернета, которые могут быть в этом районе города», - предупреждают организаторы.

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Рекомендуется взять с собой наличные для приобретения билетов на кассе, сувениров и других услуг.

Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».