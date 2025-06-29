Три детских погребения исследовали псковские археологи около Изборска

На прошлой неделе псковские археологи завершили первый раскоп этого года на могильнике Ворониной горы, расположенном недалеко от Старого Изборска. Основной целью работ было определение границ территории памятника, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
В ходе раскопок, несмотря на дождливую погоду, были заложены три разведывательные траншеи в области, где не сохранились каменные обкладки и плиты. В одной из траншей исследователи обнаружили четыре погребения: одно принадлежало взрослому человеку и находилось под невысокой насыпью, а три других были детскими и располагались в грунтовых ямах. Эти детские захоронения находились в стороне от сохранившихся наземных погребальных конструкций и не имели никаких обозначений на поверхности.
Предварительная датировка найденных погребений относится к XII-XIII векам.