Культура

Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота»

Стало известно на каких площадках будут проходить показы фильмов в рамках кинофестиваля «Западные ворота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

«Кинофестиваль "Западные ворота" вновь будет проходить на лучших площадках Пскова», - отметили в ТКД.

Фестиваль будет проходить на следующих площадках:

Большой концертный зал Псковской областной филармонии;

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова;

Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва.

Кинопоказы состоятся в кинотеатрах:

«Смена». Адрес: Октябрьский проспект, 17А;

«Победа». Адрес: Октябрьский проспект 17.

«А отдохнуть на свежем воздухе за просмотром кинокартин можно будет в "Палатах Постникова"! Там будет проходить кино в "мешках"», - добавили в ТКД.

Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей