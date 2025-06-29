Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота»

Стало известно на каких площадках будут проходить показы фильмов в рамках кинофестиваля «Западные ворота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: ТКД
«Кинофестиваль "Западные ворота" вновь будет проходить на лучших площадках Пскова», - отметили в ТКД.
Фестиваль будет проходить на следующих площадках:
Кинопоказы состоятся в кинотеатрах:
«А отдохнуть на свежем воздухе за просмотром кинокартин можно будет в "Палатах Постникова"! Там будет проходить кино в "мешках"», - добавили в ТКД.
Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей