Культура

Псковские мастера представляют регион на празднике «Купалье» в Белоруссии

Мастера представляют Псковскую область на республиканском празднике «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района Могилёвской области Белоруссии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области, два дня на берегу реки Днепр псковичи Елена Михайлова, Евгений Рудый и Иван Черепинский делятся своими уникальными изделиями и традиционными ремеслами на выставке-ярмарке «Купальскае дрэва жыцця».

Фотографии: министерство культуры Псковской области

Выставка является одним из центральных массовых и зрелищных мероприятий праздника. На ней представлено творчество мастеров декоративно-прикладного искусства и самобытная народная культура с региональными особенностями.

Центральным элементом художественного оформления стала объемная фигура с изображением дерева жизни, выполненная в виде узоров вытинанки.

Ежегодно праздник собирает несколько десятков тысяч гостей, профессиональных и любительских творческих коллективов и мастеров. В этом году он объединил делегации всех регионов Республики Беларусь и 28 регионов России.