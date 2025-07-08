Культура

Семейный праздник прошел в усадьбе Корвин-Круковских в Полибино

День семьи, любви и верности отметили в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В музее рассказали, что гостей ждала насыщенная программа. Яркие выступления зрителям подарили творческие коллективы «Живая старина», «Васильки», молодёжный театр моды «Абстракция». Особую атмосферу празднику добавила друг и даритель музея, певица Елена Крайнова, которая наполнила усадьбу мелодиями романтических романсов.

В научном зале педагог Наталья Пугачева провела познавательную программу, а любители космоса могли посетить мобильный планетарий. Все желающие приняли участие в мастер-классах и экскурсиях по выставкам.