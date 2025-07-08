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Культура

Защитить псковскую крепость

13.07.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Когда-то псковская крепость была форпостом Руси на Северо-Западе и спасала псковичей от воинственных соседей. Теперь же крепостные стены сами нуждаются в защите. Представители псковской общественности весной провели обследование самого большого памятника культурного наследия. Результаты этого «народного» мониторинга были озвучены на круглом столе в рамках прошедшего в Пскове V межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов». Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Сохранить и спасти

«Псковская земля очень богата архитектурным наследием, памятниками истории и культуры. Это и храмы древнего Пскова, и памятники оборонного зодчества, и памятники гражданской архитектуры. Поэтому неслучайно в деле сохранения объектов культурного наследия очень активно принимают участие общественные организации», - сказала, открывая мероприятие, заместитель министра культурного наследия Псковской области, начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности министерства Елена Жукова.

Она отметила, что участникам круглого стола предстоит обсудить результаты работы, которую провели региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) — «народного» мониторинга одного из самых значимых объектов культурного наследия - комплекса крепостных сооружений Окольного города.

По ее словам, объект культурного наследия находится в федеральной собственности и, к сожалению, не имеет пользователей. Состояние стен и самого памятника не одинаковое. Отдельные участки башен и прясел Окольного города находятся в хорошем состоянии. Но есть и те, которые требуют немедленного проведения работ по сохранению. «В министерстве культурного наследия проводится большая работа для того, чтобы привести этот памятник в надлежащее состояние, сохранить его и спасти», - сказала она.

Елена Жукова напомнила, что работа по восстановлению крепостных стен была проведена в послевоенные годы, с тех пор реставрировали только отдельные участки. «Накануне Ганзейских дней в Пскове были выделены финансовые средства на разработку научно-проектной документации по восстановлению и реставрации комплекса крепостных сооружений Окольного города. Проект был разработан, но реализовать его не удалось», - сообщила она.

В настоящее время министерством культурного наследия подготовлены заявки на корректировку ранее разработанной проектной документации, а также две заявки на разработку проектной документации отдельных участков крепостной стены.

Единый ансамбль

Подробности о проведении «народного» мониторинга Псковской крепости рассказала вице - президент Национального комитета международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Елена Яковлева. «В этом году, раздумывая над тем, что же сделать объектом нашего совместного внимания, мы вдруг увидели самое большое, что окружает нас и создает уникальность города — Псковскую крепость. На этот огромный объект, который формирует облик сегодняшнего Пскова и когда-то создал его уникальный архитектурный и исторический облик, не хватает единого взгляда», - рассказала она.

По ее словам, реставраторы, археологи и другие специалисты «знают этот объект наизусть». «Но для широкой общественности был проведен курс лекций. Мы рассказали об истории крепости, о ее реставрации, о наших целях и задачах», - пояснила Елена Яковлева.

«Это исторический комплекс, но сегодня он разделен на несколько объектов, и все они федеральные. То есть даже на уровне госучета нет единства. Есть ансамбль крепостных сооружений Окольного города, есть отдельно ансамбль Кремля, есть места, где располагаются средневековые церкви, покрытые Петровскими бастионами. А такого понятия, как псковская крепость не существует», - отметила представитель ИКОМОС.

Протяженность стен псковской крепости - более 10 км. Поэтому организаторы мониторинга поделили ее на участки, и попросили специалистов в области археологии и реставрации возглавить группы общественности.

Что псковские общественники узнали в ходе мероприятия? «Состояние объекта понятно: участились осыпи, на них растут деревья и кустарник. Но есть участки, приведенные в порядок в рамках проекта Всемирного банка в 2016-17 годах. Мы проверили состояние реставрации там, и не нашли к чему придраться», - сказала она.

Что касается осыпающихся стен, Елена Яковлева обратила внимание на интересный момент: «Есть мнение, что, если осыпи убрать, мы откроем стены. Но это не так. Был случай, когда священник одного из храмов на свой страх и риск разобрал осыпь, а она оказалась элементом модернизации крепости», - сообщила докладчик.

Участники мониторинга обращали внимание на состояние не только памятника, но и прилегающей территории, наличие благоустройства, элементы музеефикации, доступность для разных групп населения. «Например, на ров возле стен Окольного города на Запсковье наступает застройка. Земельные участки вплотную подступили к стенам. Там огороды, сады, ни пройти ни проехать. Предмет охраны крепости требует серьезной корректировки, и мы готовы в этом принимать участие», - сказала Елена Яковлева.

Также она отметила, что в последние годы была проведена большая работа по благоустройству общественных пространств: «Туристам это нравится, город изменился. Но, когда эти работы проводились, ни копейки на памятники не было выделено. Сегодня видим результат — когда рядом с благоустройством стоит разрушенная стена. Этот контраст бьет по глазам и имиджу города. Видеть это больно».

По словам Елены Яковлевой, отдельные объекты приведены в порядок. Все остальное — требует внимания. Поэтому по каждому отрезку крепости участниками мониторига были сформулированы предложения и переданы в министерство культурного наследия Псковской области.

«Окольный город просит о помощи. Когда-то крепость защищала горожан, сегодня она сама нуждается в защите. Поэтому нужна единая концепция сохранения и музеефикации Псковской крепости. Это единый ансамбль», - подчеркнула она.

Необходимо взаимодействие

Своими мыслями о том, как сохранить Псковскую крепость, поделилась и председатель Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева. По ее словам, внимание этому объекту до революции уделяло Императорское Русское археологическое общество. Но реставрационные работы начали проводиться уже после войны, когда кремли 15 городов вошли в список подлежащих первоочередному восстановлению. «1948 год — начало проектирования Псковского кремля. На эти работы были выделены достаточно большие средства. Реставрация продолжалась буквально до начала 90-х годов», - сообщила она.

По ее словам, проект реставрации был выполнен Центральными научно-реставрационными мастерскими в 1954 году. «Автор его - неизвестный почему-то в Пскове, но очень известный в России архитектор Алексей Иванович Хамцов. В это же время складывалась Псковская реставрационная мастерская, в которой появились специалисты, и им были даны фрагменты крепостной стены вдоль реки Великой. Она была законсервирована и сохранена», - рассказала она.

Ирина Голубева также напомнила о разработке плана Пскова, в который Юрий Спегальский внес предложение о создании в центре города архитектурного заповедника. «Идея предполагала сохранение крепостной стены и обеспечение режима, который бы продлевал ее жизнь. Но получилось немножко по-другому», - заметила она.

 

По словам председателя отделения ВООПИиК, когда-то крепостные стены влияли на город, а теперь город стал влиять на состояние крепостной стены. «То зашивают ее, то делают благоустройство, а ее не видят. Мы считаем, что нужно межведомственное взаимодействие, чтобы интересы одних соответствовали интересам других. Это большая работа для того, чтобы сохранять огромный объект, о котором мы сегодня говорим», - подчеркнула она.

Надо отметить, что с материалами мониторинга уже работают специалисты министерства культурного наследия Псковской области. В частности, планируется организация рабочей встречи представителей профильных органов власти как федерального, так и регионального уровня, чтобы проработать предложения общественников.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #псковская крепость
Источник: Псковская Лента Новостей
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