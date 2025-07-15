Культура

Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля

Концерт органной музыки из цикла «Красота барокко и магия парижских соборов» состоится в воскресенье 20 июля в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.



На концерте выступит молодая органистка Анна Кириллова, выпускница высшей школы музыки в Базеле (Швейцария) по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе органного концерта «Красота барокко и магия парижских соборов» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XX веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко, мастера полифонии, Иоганна Себастьяна Баха, выдающегося итальянского композитора эпохи барокко и скрипача-виртуоза, известного своими концертами и оперным творчеством, Антонио Лучо Вивальди, Георга Фридриха Генделя, немецкого и английского композитора эпохи барокко, известного своими операми, ораториями и концертами, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-романтика-импрессиониста XIX-XX века и виртуозного органиста-импровизатора, Эжена Жигу, французского композитора-романтика и виртуозного органиста-импровизатора, и Мориса Дюруфле, французского композитора-неоромантика и импрессиониста XX столетия, а также виртуозного органиста-импровизатора.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

