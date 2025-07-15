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Культура

Значительный объём новой информации введён в научный оборот на чтениях памяти Саввы Ямщикова в «Михайловском»

18.07.2025 15:48|ПсковКомментариев: 0

Значительный массив новых, полученных в результате собственных исследований сотрудников Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», или вновь обнаруженных, архивных сведений введён в научный оборот в ходе открывшейся сегодня, 18 июля, научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова.

Альберт Чаркин. Скульптурный портрет Саввы Ямщикова (2012). Из собрания Пушкинского заповедника.

Так, например, с отдельными, вновь обнаруженными в Государственном архиве Псковской области сведениями об архитектурном плане и фасаде дома, который взамен сгоревшего в пожаре, хотел построить в Пскове дед поэта, Осип Ганнибал для своей второй жены Устиньи Толстой, познакомила слушателей и участников чтений Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника. Её сообщение было озаглавлено «“Каменные покои“ и “деревянный на каменном фундаменте дом“: о возможных аналогах для восстановления усадебных построек Пушкинского заповедника». Напомним, что в «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича прописаны особенности развития музеев-усадеб и других территориальных комплексов входящих в состав Пушкинского заповедника, в том числе намечено восстановление ранее утраченных объектов в «Михайловском», «Петровском» и «Тригорском», что должно придать историческим имениям более достоверный архитектурный и ландшафтный облик.

«В перспективе можно, если помечтать, попробовать найти и план сгоревшего дома Ганнибала», — завершила своё выступление Елена Ступина.

«Первыми своими исследовательскими наблюдениями над мемориями из семейного собрания Ладыженских, поступившими в музейные фонды в апреле текущего года, поделилась с собравшимися на чтениях Ольга Сандалюк, хранитель изобразительного искусства Пушкинского заповедника. А главный хранитель музейных предметов «Михайловского» Дарья Плотникова рассказала о цепочке открытий, сложившейся при изучении почтовой карточки «Пушкинские Горы. Могила А.С. Пушкина» — одной из открыток, изданных Псковским обществом краеведения», — привели другие примеры в музее-заповеднике.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что эти и другие материалы научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» — особо отметили в музее. Эта серия выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 107 выпусков.

Завтра, 19 июля, научная конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжит свою работу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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