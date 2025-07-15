Культура

Фестиваль «Железный град» состоится в Изборске 2 августа

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.