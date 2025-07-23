Культура

Почувствовать скромное чарованье «Летних вечеров в русской усадьбе» предлагают гостям Пушкинского заповедника

На концерте «Чарующие звуки» уже завтра, 26 июля, смогут побывать гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Этот концерт дадут в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское» известные в Пскове музыканты: лауреат международных конкурсов Кристина Евдокимова (сопрано) и Борис Шелков (фортепиано).

Борис Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В программу музыкального вечера вошли вокальные миниатюры русских и зарубежных композиторов — как популярные, так и исполняемые не часто: от «Аве Марии» Джжулио Каччини и «Ласточки» Евы Делл'Аква до «Здесь хорошо» Сергея Рахманинова и «Бразильской бахианы № 5» Вилла-Лобоса. Прозвучат в концерте и фрагменты из сценических произведений Николая Римского-Корсакова (в частности, ария Снегурочки и колыбельная Волховы), Имре Кальмана и Франца Легара, а также народные песни.

В музее уточнили, что концерт «Чарующие звуки» запланирован в рамках большого цикла музыкальных, музыкально-поэтических и литературно-театральных программ «Летние вечера в русской усадьбе».

«Этот проект, — напомнили в «Михайловском», — призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты в Тригорском традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского Заповедника и артисты — как псковские, так и столичные — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь».

Начнут концерт «Чарующие звуки» в 18.00.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что субботний день 26 июля здесь будет чрезвычайно богатым на события. Так, здесь же, в мемориальной усадьбе «Тригорское», жители и гости Псковской области завтра смогут полюбоваться выставкой цветов, которую сотрудники музейной службы лесов и парков подготовили специально к Ольгиному дню. Также все желающие завтра могут отправиться на поэтическую прогулку по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» вместе с актёром театра и кино Михаилом Драгуновым. А в «Пушкиной деревне» в Бугрово детей и взрослых ждут на интерактивном музейно-просветительном занятии «От сохи до каравая».

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Кроме того, добавили в Пушкинском заповеднике, сейчас, в дни так называемого высокого сезона, по субботам музеи принимают гостей допоздна — до восьми часов вечера.