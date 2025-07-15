Культура

Цветочную выставку создали в Пушкинском Заповеднике в честь Ольгиных именин

Сегодня, 24 июля, когда Русская православная церковь вспоминает Равноапостольную Великую княгиню Ольгу, святую покровительницу Псковской земли, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе «Тригорское» устроена выставка «По вкусу своему деревья и цветы». Так в музее, по многолетней традиции, отдают дань любви и восхищения нашей великой землячке, а также отмечают именины пушкинской Ольги — младшей сестры Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин», одной из самых известных литературных героинь XIX столетия.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, живая экспозиция развёрнута на северном крыльце господского дома сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов. Это букеты и декоративные композиции, составленные из самых разнообразных растений: из ветвей деревьев и кустарников с цветами и плодами, из цветов, выращенных в заповедных цветниках, из горшечных культур, из дикоросов с окрестных лугов и полей. В ближайшие два-три дня, пока букеты и венки не увянут, терраса будет украшена так, как и было принято украшать в праздники парадный вход в деревенский усадебный дом в пушкинские времена.

В Пушкинском заповеднике также пояснили, что выставку к Ольгиному дню не случайно всегда устраивают именно в Тригорском. По свидетельствам из мемуарной литературы пушкинского времени и по ряду основанных на этих свидетельствах литературоведческих версий портреты центральных персонажей романа «Евгений Онегин» поэт «списывал» со своих деревенских соседей. Именно поэтому в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, предполагается воссоздать утраченный «Дом Вындомских» и организовать там музей знаменитого романа в стихах. Эти намерения пушкиногорских музейщиков среди прочего прописаны в «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича.

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В Пушкинском заповеднике добавили, что выставку «По вкусу своему деревья и цветы» подготовили сотрудники службы музейных лесов и парков. Её традиционное название — строка из поэмы «Сады» французского поэта эпохи классицизма Жака Делиля.

Напомним, что наряду с июльскими именинами Ольги Лариной в Пушкинском заповеднике вот уже много лет отмечают и именины старшей из сестёр Лариных — январский Татьянин день.