Культура

Путь хлебного зернышка смогут проследить гости «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» советует псковичам, равно и жителям других регионов России запланировать на предстоящую субботу, 26 июля, поездку в «Пушкинскую деревню». В этот день здесь проведут интерактивное музейно-просветительное занятие «От сохи до каравая».

Музейное занятие «От сохи до каравая» ведёт сотрудник «Пушкинской деревни» Ирина Богданова. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это — четвёртое, завершающее занятие в рамках просветительной программы «И труд, и собственность, и время земледельца».

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В Пушкинском заповеднике напомнили, что этот музейный урок, ориентированный, в первую очередь, на школьников, появился пять лет назад, когда специалисты «Михайловского» разрабатывали проект «Хлебное место». «Проект стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», а занятие, — особо отметили в заповеднике, — с тех самых пор очень популярно у туристов, особенно у тех, кто приезжает в «Михайловское» на несколько дней из больших городов и зачастую совсем не представляет деревенской жизни — ни современной, ни, тем более, такой, какой она была во времена Пушкина».

Занятие «От сохи до каравая» — это обстоятельная беседа о том, как крестьяне издревле готовили землю к посевной, как сеяли зерно весной и собирали его ближе к Ильину дню, то есть в начале августа, как потом сушили, обрабатывали, мололи, проч., проч. Участники программы увидят настоящие плуг и борону, узнают, что такое ночва, мякина, дежа. Им покажут и расскажут, как в крестьянской усадьбе обустраивали овин, мякинник и амбар, зачем держали дома каменные ручные жернова и деревянную крупорушку и как, без всяких датчиков температуры, при помощи одной только горстки муки, хозяйка определяла, достаточно ли нагрелась печь для выпечки хлеба.

Кроме того, гости музея и сами попробуют выполнить некоторые операции по обработке зерна, побывают на водяной мельнице.

Ведёт «хлебный урок» сотрудник музейного комплекса «Пушкинская деревня» Ирина Богданова, уточнили в заповеднике.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что о желании стать участником занятия лучше сообщить заранее: небольшой музей в Бугрово на один «крестьянский урок» одновременно может принять не более двадцати человек. В предстоящую субботу занятие продолжительностью в один академический час будут проводить в 12.00 и в 14.00, но, учитывая его востребованность у посетителей «Михайловского», в экскурсионном бюро готовы обсуждать возможность организовать этот урок дополнительно, в другое время.