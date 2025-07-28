Культура

Артисты балета из Большого театра Республики Беларусь дадут концерт в «Михайловском»

Большой балетный вечер в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» посвятят памяти выдающегося танцовщика, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене, солиста Кировского (Мариинского) театра, педагога-хореографа Геннадия Селюцкого. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт, который назвали «Посвящение учителю», состоится уже в ближайшую субботу, 2 августа.

Геннадий Селюцкий с любимой ученицей Юлией Махалиной на фотографии с выставки, подготовленной к фестивалю его памяти в 2024 году. Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское».

В музее напомнили, что августовские балетные вечера стали доброй традицией «Михайловского». Такие концерты силами артистов Мариинского театра и учеников хореографической школы Ланде проходили в музее в 2022-м и в 2023 году, всякий раз вызывая, без преувеличения, ажиотажный интерес у жителей и гостей региона. А в прошлом, юбилейном пушкинском 2024 году это «хореографическое приношение» выросло до размеров полноценного фестиваля.

Анонсируется, что в этот раз в концерт памяти Геннадия Селюцкого дадут танцовщики из Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Это народные артисты РБ Ирина Еромкина и Антон Кравченко, заслуженные артисты республики Марина Вежновец и Юрий Ковалёв, артисты Алина Руденко, Александра Чижик, Андрей Бариев, Денис Шпак. В их исполнении зрители увидят фрагменты из классических спектаклей, таких как «Эсмеральда» на музыку Ц. Пуни, «Спартак» А.И. Хачатуряна, «Анна Каренина» с музыкой П.И. Чайковского. Не обойдётся вечер и без балетных хитов-миниатюр. Это «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса и «Шехерезада» на музыку Н.А. Римского-Корсакова (оба номера в хореографии М.М. Фокина), танго «Кумпарсита».

В «Михайловском» также рассказали, что готовит концерт Игорь Колб. Уроженец белорусского Пинска, он был учеником Селюцкого, солистом Мариинки, танцевал в Римской опере и в Венской государственной опере, а с 2022 года вернулся на родину, чтобы возглавить балетную труппу Большого театра Беларуси в должности главного балетмейстера.

Поклонников Терпсихоры 2 августа ждут в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) к 18.00. Концерт «Посвящение учителю» будет длится час и 40 минут, с одним антрактом.