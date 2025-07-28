Культура

Альбом о событиях пушкинского 225-летия представили в «Михайловском»

События, проходившие в рамках подготовки и празднования 225-летия А. С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», нашли подробное отражение в новом издании — в новом альбоме, выпущенном в свет силами Сообщества пушкинских музеев в издательстве «Ломоносовъ», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Достаточно сказать, что уже на первой странице обложки, являющей собой коллаж из рисунков поэта и фотографий, обозначивших разноплановые юбилейные акции в музеях, посвящённых его жизни и творчеству, два из четырёх фото-«сюжетов» — михайловские. Это памятник «Музейщикам Пушкиногорья», поставленный на площади перед заповедным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы и отреставрированный выставочный зал «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов.

Как рассказали, большая, 200-страничная, с десятками полноцветных фотографий книга — своего рода отчёт музеев о проделанном к знаменательной дате. Кроме «Михайловского», в работе над ней приняли участие Пушкинский Дом РАН, Государственный музей А.С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» (Нижегородская область), Национальный музей Республики Татарстан, Оренбургский областной музей изобразительных искусств, многие другие — всего 16 российских учреждений культуры.

«Пушкинский Заповедник, — рассказали в «Михайловском», — представлен в новом альбоме очень широко и подробно. Там есть рассказ о реставрации в музее-усадьбе Ганнибалов, о масштабных работах в усадебных парках «Тригорского» и «Петровского», об открытии уникального экспозиционного пространства «Эмоции природы, природа эмоций», о Первом фестивале балета «Под звездой Геннадия Селюцкого», о Пушкинском празднике поэзии, многом-многом другом».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что события прошлого года в Святогорье проходили ещё и под знаком двухсотлетия приезда Пушкина в родовое имение в 1824 году — «ссылочным невольником», как он сам себя называл. Поэт тут «…провёл / Изгнанником два года незаметных», и поэтому текущий период, вплоть до сентября следующего, 2026 года, в «Михайловском» также считают своего рода «развёрнутым юбилеем», отмечая двухсотлетие создания таких шедевров, как, например, стихотворение «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)» или драмы «Борис Годунов».