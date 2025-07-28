Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

2 августа в Изборске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Этому событию и будет посвящен сегодняшний разговор.

В чем секрет долголетия этого фестиваля? Почему он так важен в наши дни? Чем «Железный град» удивит в этом году? Какие условия будут созданы для участников и гостей? Об этом и не только расскажут:

заместитель директора музея-заповедника по научной работе Наталья Кальченко

начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий

старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.

Ведущая — Татьяна Иванова.

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.