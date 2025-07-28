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Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025»

31.07.2025 12:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

2 августа в Изборске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Этому событию и будет посвящен сегодняшний разговор. 

В чем секрет долголетия этого фестиваля? Почему он так важен в наши дни? Чем «Железный град» удивит в этом году? Какие условия будут созданы для участников и гостей? Об этом и не только расскажут: 

  • заместитель директора музея-заповедника по научной работе Наталья Кальченко 
  • начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий
  • старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева. 

Ведущая — Татьяна Иванова. 

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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