«Смотри» в четвёртый раз: псковская деревня Родина станет столицей любительских театров

IV Открытый всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри» пройдет на сцене Родинского дома культуры в Псковском округе с 13 по 17 мая, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Фестиваль официально стартует 14 мая, однако жизнь в Родинском ДК забурлит уже накануне. 13 мая состоятся предварительные показы псковских коллективов — своего рода разведка боем, которая задаст тон всему конкурсу. На протяжении четырех дней небольшая деревня Родина превратится в точку притяжения творческой энергии со всей России.

Организаторы подчеркивают: вход на все спектакли — свободный. Это принципиальная позиция, делающая фестиваль максимально открытым для каждого жителя и гостя округа. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковского муниципального округа и Центра культуры Псковского района.

Оценивать выступления участников этого года будет профессиональное жюри. В его составе (по традиции фестиваля «Смотри») — признанные мастера сцены, театральные критики и педагоги ведущих творческих вузов. Именно им предстоит непростая задача: разглядеть в любительских постановках искру подлинности, режиссерские находки и актерский ансамбль.

Но фестиваль — это не только соревнование, но и учеба. Для руководителей коллективов и желающих актеров будут организованы мастер-классы. Опытные наставники поделятся секретами сценической речи, пластики, работе с предметом и тонкостям жанра. Это уникальная возможность перенять профессиональный опыт прямо на площадке фестиваля.

