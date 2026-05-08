В преддверии Дня Победы на Четырех углах в Пскове открыли выставку детских работ

Выставка детских работ, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открылась сегодня, 8 мая, в сквере 60-летия Великого Октября (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии присутствовали учащиеся Детской школы искусств Пскова (ДШИ), их руководитель и директор школы, а также временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Полозов и кадеты МЧС. Всего на выставке представлено свыше 20 детских работ, выполненных в различных техниках. На создание рисунков детей вдохновило посещение пожарно-технической выставки, где учащихся познакомили с историей создания городской пожарной охраны и ее деятельностью по борьбе с огнем, обороне и восстановлению Пскова во время войны и в послевоенные годы.

«Это место для выставки мы выбрали не случайно. Именно тут, напротив - расположено наше боевое подразделение. Оно существует с 1938 года, это памятник архитектуры Российской Федерации регионального значения. За всю историю данного подразделения техника и люди активно участвовали в тушении пожаров, в том числе и во время Великой Отечественной Войны. Благодарю всех, кто сегодня принял участие в открытии выставки, особенно детей, которые приняли участие в оформлении. Спасибо за ваш талант и уважение к предкам!» — комментирует Игорь Полозов.

Благодарственные письма вручались от имени начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина директору ДШИ Константину Васильеву и заведующей художественным отделением ДШИ Наталье Яблочкиной.

 


Посетить выставку и посмотреть детские работы можно до 24 мая.

