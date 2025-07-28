Культура

Открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» состоится в Пскове 15 августа

Творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» пройдет в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 15 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Источник: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятие проводят авторы и участники творческого проекта «Русские арфы», солисты Государственного оркестра «Гусляры России», лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольга Алексеева, Полина Еремина и Маргарита Иванова. Мастерская объединяет в себе несколько форматов – творческая встреча с музыкантами, мастер-класс и авторская лекция. Творческая мастерская посвящена специфике и проблемам сохранения и развития исполнительских традиций игры на гуслях клавишных, щипковых, звончатых, их использования в составе профессиональных и учебных коллективов.

«Рассказ начнем с истории происхождения инструментов, поговорим об исполнительской школе, истории исполнительства, а также проиллюстрируем наглядно основные приемы звукоизвлечения и сольное звучание всех академических форм гуслей и использование этого инструмента в малом составе ансамбля», – рассказали организаторы.

В рамках реализации творческого проекта «Русские арфы» проходят концерты, лекции, мастер-классы, ведется разработка авторских методических пособий, работа по составлению и изданию хрестоматийных сборников и сборников для концертных исполнителей, ведется сотрудничество с ведущими оркестрами народных инструментов в России и обширная гастрольная деятельность.

Выступление проходит в рамках IV областного открытого фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона». Вход свободный.