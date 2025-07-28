Культура

Стрелять из средневековых пушек будут на фестивале «Железный град» в Изборске

Полное погружение в атмосферу Средневековья обеспечат посетителям фестиваля военно-исторической реконструкции «Железный град». Об этом сообщила заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко в программе «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«"Железный град" показывает эпоху с конца XIV века, начало XV века, захватывая XVII век. В этом году фестиваль проходит на территории Изборской крепости, и это именно тот период активной жизни средневековой крепости. Реконструкторы воссоздадут именно те события, которые происходили в тот исторический период. Это средневековый лагерь. Посетители могут посмотреть жизнь полевого военного лагеря, окунуться в атмосферу Средневековья, познакомиться с жизнью и с бытом реконструкторов, средневековых бойцов и узнать много нового и интересного, сделать для себя множество открытий», - сообщила Наталья Кальченко.

Также во время фестиваля будет происходить стрельба из средневековых пушек.

«Фестиваль и научный, в том числе. Будет реконструкция лучного турнира. На наших площадках произойдут также реконструкции сражений, будет стрельба из пушек. Пушка не нанесет вред самой крепости. Она настоящая, но всё очень продумано», - добавила Наталья Кальченко.

Фестиваль «Железный град-2025» пройдет 2 августа в Изборске при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.