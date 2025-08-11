Культура

Органный концерт «Традиции немецких мастеров» состоится в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Традиции немецких мастеров» состоится в Пскове в субботу, 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской академии музыки на кафедре «Органа и клавесина», лауреат международных органных конкурсов.

В программе концерта «Традиции немецких мастеров» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, основателя Лейпцигской консерватории Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, немецкого композитора-романтика, известного своими симфониями, фортепианной и камерной музыкой, Иоганнеса Брамса, и французского композитора-романтика и органиста XIX-XX века, известного своими органными симфониями, Шарля-Мари Видора.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.