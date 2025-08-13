Культура

Храм, который дышит историей

Церковь Успения с Пароменья связана с именем псковского архитектора, реставратора, кузнеца Всеволода Смирнова. В звоннице храма долгое время находилась мастерская, где создавались необыкновенные вещи из металла и рождались важные для города проекты. И отрадно, что нынешний пользователь объекта культурного наследия занимается не только работой по сохранению памятника, но и популяризацией его истории. В южном приделе храма псковичам доступна выставка «Кованый венец Всеволода Смирнова», посвященная человеку, так много сделавшему для Пскова.

О том, какие работы выдающегося реставратора и кузнеца представлены в мини-экспозиции под сводами храма, а также о тайнах, скрытых под штукатуркой и каменными плитами пола, узнала Псковская Лента Новостей.

Церковь Успения с Пароменья - тот самый храм под мостом на левом берегу Великой, который видят горожане и туристы в своих ежедневных маршрутах. Соседство с инженерным сооружением в свое время не дало памятнику возможности войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но от этого недавно отметивший 500-летие храм не стал менее ценным для псковичей. И, пока органы охраны озабочены поиском финансирования для подготовки проектной документации на его реставрацию, работы по сохранению памятника и привлечению внимания к нему проводятся силами настоятеля и прихожан.

«Капсула времени»

С приходом в 2020 году нового настоятеля - отца Алексея (Воронюка) преобразилась не только основная часть храма, но и его приделы. Заваленный стройматериалами и похожий на склад южный придел был расчищен. «Освободили помещение. Оно замечательное, дышит историей. Это придел преподобного Нила Столобенского. В XVI веке он уходил на подвиг на озеро Селигер и проходил через Пароменскую церковь», - рассказывает отец Алексей.

Но не только легенды хранит Ниловский придел. На тябле - поперечной балке, которая держала навершие иконостаса, были обнаружены фрагменты живописи конца XVII века. «Иконостас был не резной, а расписной. Такие иконостасы называются тябловыми. Он был трехрядный. Иконы составлялись одна к одной. Однако икон не сохранилось, и мы только отчасти можем представить, как это выглядело», - говорит настоятель.

Другое недавнее открытие - образец псковской монументальной живописи XVI века, замеченный под осыпающейся штукатуркой портала храма. «Здесь видна ручка детская. Здесь - крыло ангела», - подсвечивает фонариком смартфона фрагменты старинных изображений отец Алексей.

По его словам, фрески сохранились благодаря поспешности, с которой проводились ремонтные работы в XIX веке. «Перед приездом в Псков Александра Второго во всех церквях, как бы сегодня сказали, наводили марафет. И там, где росписи были не в очень хорошем состоянии, их просто забеливали. Спешка сыграла позитивную роль - при проведении работ не снимался налет копоти, и благодаря ему сейчас реставраторы могут без особых усилий снимать штукатурку и открывать более ранний слой», - поясняет он.

Возможно, что-то найдется и под расписанными орнаментом стенами. «Сама роспись достаточно простая. Видно, что ее пытались быстро сделать. А под ней могут быть фрески XVII века. Это интересная история, которую предстоит еще узнавать. Храм стоит в очереди на проектирование реставрационных работ», - сообщает отец Алексей.

«Живопись храма включена в предмет охраны. Надеюсь, когда-нибудь мы доберемся до ее полноценного исследования: снятия поздней живописи и раскрытия более ранней», - поясняет архитектор-реставратор, начальник Службы управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия Мария Лисенкова.

Особенностью Ниловского придела является и то, что освещается он естественным светом из трех окон. «Сначала мы не понимали, почему здесь нет паникадила. Но, когда освободили от фанеры окна, в помещение упали мощные лучи света», - поясняет отец Алексей.

Каменный пол храма тоже хранит свои секреты. В свое время археологи обнаружили под плитами захоронения - усыпальницу меценатов и благотворителей - купцов Калягиных.

Еще отец Алексий показал «капсулу времени» - углубление в стене с остатками церковного угля для кадила. По словам настоятеля, остатки угля сохранились там с 20-х годов прошлого века, когда советская власть стала закрывать церкви: «В нише все осталось нетронутым с последней службы. И когда берешь в руки этот уголь - понимаешь, что он пролежал здесь 100 лет».

Памяти выдающегося реставратора

Еще одно помещение в южном приделе силами батюшки и прихожан превратилось в настоящий музей с подлинными и уникальными экспонатами. На небольшом пространстве под каменными сводами разместилась выставка работ псковского реставратора и кузнеца.

«Когда был вековой юбилей со дня рождения Всеволода Петровича Смирнова, у нас попросили разрешения разместить в звоннице эту экспозицию. Помимо кованых изделий передали стенды с фотографиями реставратора и его работ. Но так как помещение в звоннице используется для работы воскресной школы и в планах у нас сделать там для детей гончарные мастерские, решено было разместить экспозицию в притворе храма»,- пояснил отец Алексей.

Главным экспонатом выставки стала удивительная «Жар-птица» - композиция, состоящая из множества металлических элементов. При прикосновении к ней, появляется звук, похожий на колокол или орган. «Эту птицу мы реставрируем, нужно сделать недостающую деталь. И тогда она у нас будет петь!» - говорит хранитель храма Марина.

Она рассказывает и о других удивительных работах мастера: «Это проекты памятников. Вот такая ладья должна была стоять у нас на берегу. Представляете, какая красота!»

Всеволод Смирнов был участником войны, дошел до Берлина, был ранен и награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и медалями. Поэтому военная тема нашла отражение во многих его работах. «Вот, например, кованая оконная рама, разбитая снарядом. Автор попытался передать атмосферу освобожденного Пскова», - сказал отец Алексей.

На стендах - многочисленные фотографии, в том числе, его монументальные работы: памятник Неизвестному Солдату, прапоры, которые украшают башни псковского кремля, голубь для прапора Власьевской башни.

Кстати, крест храма Успения с Пароменья тоже венчает фигурка этой птицы, символизирующей Святой Дух. «Есть предание, что Псков будет стоять, пока голубь находится на кресте Пароменской церкви. Во время ковида люди приходили - проверяли: птица на месте, значит, переживем!» - вспоминает о.Алексей. И отмечает, что с голубем все в порядке: «Я на коптере делал съемку сверху, чтобы понять, в каком состоянии кровля и рассматривал его. Птица достаточно большая, в середине отверстие для монтажного винта, чтобы закрепить ее на кресте».

Алексей Воронюк уверен, что историю творчества Всеволода Смирнова необходимо сохранять в Пскове: «Мне кажется, городские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы найти место для постоянной экспозиции, где могли бы находиться не только эти экспонаты, а другие его работы, эскизы, чертежи, для сохранности которых здесь нет условий. Такой музей станет одной из достопримечательностей города».

А пока каждый может посетить небольшую, но интересную экспозицию «Кованый венец Всеволода Смирнова» в храме Успения с Пароменья. Она интересна как горожанам, так и паломникам и туристам.

«Это сделано силами прихожан под руководством настоятеля. Наша функция в данном случае - поддержать, помочь, подсказать, чтобы все было хорошо, достойно и с соблюдением всех нормативов. Слава богу, у нас все получилось», - отмечает Мария Лисенкова.

Светлана Синцова

Фото Константина Красильникова