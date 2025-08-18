Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз темой станет исторический праздник «Воевода Шуйский-2025».
23 августа в Пскове на территории у Покровской башни состоится исторический праздник «Воевода Шуйский». Что ждет гостей? Какие клубы исторической реконструкции примут участие?
Гости студии:
Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.