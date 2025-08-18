В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в Волышово установили информационные таблички

В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа установили информационные таблички. Об этом сообщается в Telegram-канале «Усадьба Строгановых».
Фотографии: Telegram-канал «Усадьба Строгановых»
«В начале лета мы отправили проект информационной надписи на рассмотрение и согласование в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Получив одобрение, мы изготовили и установили таблички, соблюдая все правила и требования по сохранению объектов культурного наследия», - пишет канал.
Теперь гости усадьбы смогут узнать больше об этом историческом месте и его значении.
Ранее сообщалось, что архитекторы и проектировщики приезжают на территорию деревни Волышово, чтобы спроектировать гостевые дома и выбрать оптимальное место для их расположения рядом с усадьбой Строгановых.
Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.
Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.
Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.