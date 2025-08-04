Туризм

Гостевые дома проектируют рядом с усадьбой Строгановых в Волышово

Архитекторы и проектировщики приезжают на территорию деревни Волышово в Порховском муниципальном округе, чтобы спроектировать гостевые дома и выбрать оптимальное место для их расположения рядом с усадьбой Строгановых. Об этом сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фотографии: Усадьба Строгановых / Telegram

«Усадьба Строгановых и богатая история этого рода настолько захватывают, что одного дня будет недостаточно, чтобы по-настоящему прочувствовать всю ее глубину. Мы хотим, чтобы вы смогли проникнуться атмосферой этого уникального места, ощутить связь поколений и создать собственные семейные истории», - рассказали в усадьбе.

Также там отметили, что эти гостевые дома – не исторические здания, а совершенно новые постройки, которые планируют создать с нуля. Параллельно с бережной реставрацией существующих зданий усадьбы будет идти строительство современных и комфортабельных домов для будущих гостей. Посетители смогут прикоснуться к истории России и узнать больше о роде Строгановых.

«Усадьба Строгановых станет местом, где прошлое и будущее встречаются, где ценности передаются из поколения в поколение, и где каждая семья найдет что-то свое, особенное», - добавили в усадьбе.

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.