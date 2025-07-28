Культура

Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

Обмерные работы и архитектурные исследования производят в усадьбе Строгановых в деревне Волышово в Порховском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фотографии: Усадьба Строгановых / Telegram

«Всё лето в Дорогинях и главном манеже усадьбы архитекторы ведут кропотливую работу! Специалисты проводят обмерные работы и архитектурные исследования, детально изучая структуру строений, материалы и их состояние. Цель - максимально точно зафиксировать текущее состояние объектов и выявить их особенности. В ходе исследований открываются совершенно неожиданные факты и моменты! Иногда, чтобы пролить свет на историческую принадлежность некоторых находок, к работе подключаются историки», - сообщили в группе.

Благодаря этой работе удается получать точные данные о размерах и конфигурации зданий; выявлять особенности строительных техник и материалов, использованных при создании усадьбы; оценивать состояние конструкций и планировать необходимые работы по сохранению и реставрации и раскрывать новые страницы истории усадебного комплекса.