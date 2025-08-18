Культура

Ходулисты выступят на Дне города Великие Луки

Ходулисты выступят на Дне города Великие Луки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры городской администрации.

Фото: комитет культуры администрации города Великие Луки

«Встречайте самых высоких гостей дня города! Вас ждёт встреча с удивительными артистами-шагоходами! Яркие костюмы, головокружительная высота и море позитива — эти артисты умеют превращать любое мгновение в настоящее шоу. Они будут гулять среди гостей, фотографироваться, играть с детьми и заряжать всех отличным настроением! Не упустите шанс сделать незабываемое фото и получить улыбку в ответ! Праздник будет ярким — мы обещаем!» - рассказали в комитете.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук стартуют 23 августа. Город на Ловати торжественно начнет свой день рождения с красивой и символичной церемонии - «Великолукского благовеста».