Общество

«Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города

Праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук стартуют 23 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, город на Ловати торжественно начнет свой день рождения с красивой и символичной церемонии – «Великолукского благовеста».

«В 11:00 на площади Вознесения пройдет церемония открытия Дня города. Это будет добрый и светлый старт большого праздника – дня, когда мы вместе вспомним славное прошлое и с радостью встретим будущее нашего древнего и вечно молодого города!» - уточнили в администрации.

Напомним, в связи с празднованием Дня города 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук.

Ранее была опубликована программа праздника.

Город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств.