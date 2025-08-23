Культура

Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино»

Впервые историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва присоединилась к всероссийской культурной акции «Ночь кино», сообщили в официальной группе управления культуры администрации города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова / «ВКонтакте»

В рамках мероприятия в актовом зале библиотеки прошел показ отечественного фильма «Пророк. История Александра Пушкина», собравший жителей и гостей города, многие из которых пришли целыми семьями.

В библиотеке отметили, что акция «Ночь кино» в этом году прошла в России в юбилейный десятый раз. «Ночь кино – 2025» организована при поддержке Минкультуры России и МИД России.

Операторами акции являются РОСКИНО и Фонд кино. Соорганизатор акции – Российский фонд культуры.