Культура

Сообщество «Михайловского» во «ВКонтакте» достигло отметки в 15,5 тысячи подписчиков

12.09.2025 12:41|ПсковКомментариев: 0

Делегация Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» под началом заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елены Михайловой принимает участие в работе XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур, а также в семинаре «Медиа в культуре» в рамках этого форума, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации заповедника.

Фото С. Акимова с официального сайта «Российской газеты»

В музее рассказали, что одной из ключевых тем форума стала работа учреждений культуры в условиях стремительного развития цифровых технологий и возрастающего потока информации. Так, в обращении к участникам семинара статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подчеркнула значимость эффективной работы в сфере интернет-медиа и на собственных интернет-ресурсах. Она отметила высокий интерес общества к культурной повестке, о чём свидетельствует растущая посещаемость как головного для Министерства культуры РФ интернет-портала «Культура.РФ», так и сайтов подведомственных министерству учреждений.

В службе информации Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» привели некоторые статистические данные о работе собственных цифровых ресурсов в 2025 году. Так, только за нынешнее лето на официальном сайте музея было зарегистрировано 106 129 посетителей, каждый из которых просматривал три и более разделов с различной информацией. С начала года на сайте отмечено 298 238 посещений.

Кратно выше показатели просмотров и различного рода активностей в официальном сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте», подписчики и гости которого охотно отмечают понравившиеся им посты, делятся ими с друзьями и комментируют прочитанное, предлагают к просмотру собственные фотографии и записи. Только за первые 10 дней сентября показатели просмотра и охвата контента составили 168,8 тысячи и 16 тысяч соответственно. На начало рабочего дня 12 сентября подписчиками сообщества являются 15,5 тысячи человек разного возраста и профессий из разных стран мира, отметили в Пушкинском заповеднике.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
