Культура

Сотрудники Псковского музея стали слушателями множества площадок на форуме объединенных культур

С 10 по 13 сентября прошел XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Основная тема Форума в 2025 году – «Возвращение к культуре – новые возможности». Сотрудники Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой стали слушателями множества площадок, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Светлана Мельникова приняла участие в панельной дискуссии «Исторический выбор Александра Невского и его значение», посвященной образу Александра Невского в исторической памяти страны. В рамках дискуссии прошли рассуждения о том, как исторические события, произошедшие в отдаленном прошлом, продолжают оказывать влияние на культурную идентичность, и в чем важность опоры на традиционные ценности в современном меняющемся мире.

В рамках форума Санкт-Петербургском государственном институте культуры прошёл II модуль всероссийского семинара «Медиа в культуре» для пресс-служб подведомственных учреждений Минкультуры России, в котором приняла участие пресс-секретарь музея Дарья Ёлгина. На семинаре эксперты Школы RT рассказали о подготовке пресс-релизов, включении региональных новостей в федеральную повестку, взаимодействии с аудиторией, а также поделились практиками современной видеосъемки и особенностями работы с визуальным контентом.

Заведующий сектором «Музейный образовательный центр» и председатель Молодежного совета музея Елена Коваль стала участником площадки «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск», в рамках которой прошло обсуждение значительных трансформаций культурной сферы, ключевых преимуществ, которые новые технологии могут принести в мир искусства, а также рисков, требующих глубокого анализа и важных решений.

Форум собрал порядка 2 тысяч специалистов сферы культуры и искусства из 60 стран мира.